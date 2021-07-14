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جانتس: سنعزز قدرات الجيش في حال امتلاك إيران سلاحًا نوويًا

10:55 م الأربعاء 14 يوليه 2021
جانتس: سنعزز قدرات الجيش في حال امتلاك إيران سلاحًا نوويًا

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس

وكالات

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الأربعاء، بتعزيز قوات بلاده وتعديل الخطط في حال حصلت إيران على سلاح نووي، مضيفًا أن عليهم الاستعداد لاحتمالية امتلاك طهران سلاحًا نوويًا، حسبما ذكرت "العربية".

وقال جانتس، خلال حفل تخرج دفعة طلبة من كلية الأمن القومي، إنه سيتم تعزيز قدرات الجيش وخططه لتصبح ملائمة لكل السيناريوهات المحتملة في مواجهة التهديد النووي الإيراني.

وتعارض إسرائيل، واشنطن في سعيها إلى عقد اتفاق نووي جديد مع إيران خشية من امتلاك طهران لسلاح نووي.

بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي إيران سلاح نووي

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