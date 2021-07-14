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هايتي: لم يتم تحديد هوية العقول المدبرة لاغتيال رئيس البلاد

10:41 م الأربعاء 14 يوليه 2021
هايتي: لم يتم تحديد هوية العقول المدبرة لاغتيال رئيس البلاد

جوفينيل مويس

بورت او برنس - (د ب أ)

صرح وزير الانتخابات ماتياس بيير أنه بعد مرور أسبوع من مقتل رئيس هايتي جوفينيل مويس ، لم يتم بشكل علني تحديد العقول المدبرة الحقيقية للجريمة أو اعتقالها .

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اعتقلت هايتي أكثر من 20 شخصا ، وأصدرت أوامر اعتقال بحق خمسة آخرين على الأقل ، على صلة بـالجريمة، بما في ذلك عضو سابق بمجلس الشيوخ في هايتي.

ونقلت بلومبرج اليوم الأربعاء عن بيير قوله : "إذا نظرت إلى ملفات هؤلاء الأشخاص ، وأنا أعرف بعضهم جيدًا ، لا أعتقد أنهم الشخصيات الهامة المسؤولة عن جريمة الإغتيال أو التي وقفت وراءها ".

في مقابلة هاتفية.قال " بالتأكيد ، أعتقد أن لديهم صلات بأشخاص أقوياء، وأعتقد أن التحقيق سيقودنا إليهم".

ووفقا لشرطة هايتي، داهمت فرقة اغتيالات من 28 شخصا بقيادة جنود كولومبيين سابقين منزل مويس وأطلقوا النار عليه 12 مرة مساء الأربعاء الماضي.

جوفينيل مويس ماتياس بيير هايتي الإغتيال

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