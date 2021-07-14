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منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تبحث مكافحة التهديد المتطور للإرهاب

10:37 م الأربعاء 14 يوليه 2021
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تبحث مكافحة التهديد المتطور للإرهاب

مقر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

النمسا - (أ ش أ)

بحثت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم كيفية منع ومكافحة التهديد المتطور لجميع أشكال الإرهاب وذلك فى الاجتماع المشترك لمنتدى المنظمة للتعاون الأمني والمجلس الدائم للمنظمة.

وقال رئيس منتدى الأمن والتعاون أرمين بابيكيان -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إن الدول الأعضاء في المنظمة الأوروبية ملتزمة بمكافحة الأعمال الإرهابية بأي شكل من الأشكال واتخاذ التدابير المناسبة لمنع المخاطر والتصدي للإرهاب بجميع أشكاله.

وأضاف أنه في ضوء الطبيعة المتطورة للإرهاب هناك حاجة لتقييم أفعالنا وتعديل استجاباتنا لا سيما اليوم حيث لا تزال الدول تركز على مكافحة جائحة (كورونا).

وأشار إلى أنه تم بحث الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا الجديدة وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتأثيرها على منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

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منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الإرهاب أرمين بابيكيان مكافحة الأعمال الإرهابية

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