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موسكو: لا توجد أى دولة متضررة بـ"اللقاح الروسي" ضد كورونا

09:30 م الأربعاء 14 يوليه 2021
موسكو: لا توجد أى دولة متضررة بـ"اللقاح الروسي" ضد كورونا

لقاح سبوتنيك v

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن عدم وجود أي دولة "متضررة" بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، معتبرة أن تصريح وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، حول ذلك يهدف لتنحية المصل الروسي من الأسواق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيليجرام"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأربعاء/، " إننا نطلب تسمية قائمة ما يسمى بالدول المتضررة لكي يكون لتصريح السيد ماس أي أساس، لا نعلم أي شيء عن مثل هذه الدول".

وأضافت: "أن هناك دولا تسلمت اللقاح الروسي كمساعدة، بينما لا توجد هناك أي دول متضررة باللقاح الروسي أو المطالب السياسية المزعومة المرتبطة به؛ كما لا توجد أي شكوك في أن ما يعرضه ماس حول "ضمان الخيارات البديلة" يهدف إلى تنحية سبوتنيك V خارج قواعد التنافس".

وكان وزير الخارجية الألماني قد أعرب سابقا عن قلقه من تزايد نفوذ روسيا والصين في العالم من خلال تصدير لقاحاتهما ضد فيروس كورونا، داعيا إلى ضمان خيارات بديلة لها.

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لقاح سبوتنيك V وزارة الخارجية الروسية اللقاح الروسي فيروس كورونا

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