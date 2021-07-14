تفكيك صواريخ معدة للإطلاق قرب محطة كهربائية جنوبي العراق

العراق - (أ ش أ)

أعلنت مديرية شرطة الطاقة بالعراق، اليوم الأربعاء، عن تفكيك صواريخ معدة للإطلاق بالقرب من محطة كهربائية في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وذكرت المديرية، في بيان لها اليوم، أن قسم شرطة كهرباء الجنوب عثر على صواريخ معدة للإطلاق عيار 123 مم مع فتيل مربوط على بطارية في منطقة حي المهندسين بمحافظة البصرة بالقرب من محطة كهرباء حي المهندسين "133 Kv "ودائرة صيانة كهرباء حي المهندسين مع وجود 4 محطات "133 Kv"متنقلة.

وأوضحت أن فرقة من قسم مكافحة متفجرات البصرة حضرت إلى مكان الحادث وتم تفكيك المقذوفات وإزالة الصواعق وفصل الأسلاك الكهربائية وإبطالها وإزالتها.