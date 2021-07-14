بوتين ولوكاشينكو يناقشان زيادة حجم قوات الناتو في أوكرانيا

روسيا - (أ ش أ)

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، زيادة حجم قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم رئيس بيلاروسيا ناتاليا إيزمونت عقب المحادثات الرئاسية في سان بطرسبرغ -حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن الزعيمين ناقشا سياسة الغرب، لا سيما سياسة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تجاه بيلاروسيا وروسيا.

وأضافت إيزمونت أنه فيما يخص أوكرانيا، "ركز الزعيمان على الوضع حول زيادة الحضور العسكري لحلف الناتو في البلاد، وخاصة التدريبات واسعة النطاق وخطط الحلف لبناء قواعد عسكرية جديدة".

وأشارت أيضا إلى أن الرئيسين الروسي والبيلاروسي وضعا في اعتبارهما "مواجهة التهديدات في وسط آسيا التي تشكلها الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان".

ونوهت المتحدثة أيضا بأن الرئيسين تناولا خلال اجتماعهما القضايا الأمنية والعسكرية وجهود مكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني، مشيرة إلى أن روسيا وبيلاروسيا يتشاركان نهجا موحدا تجاه تلك القضايا.