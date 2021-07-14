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بوتين والمبعوث الأمريكي يبحثان هاتفيًا أزمة تغير المناخ

07:03 م الأربعاء 14 يوليه 2021
بوتين والمبعوث الأمريكي يبحثان هاتفيًا أزمة تغير المناخ

فلاديمير بوتين

وكالات

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، الذي يقوم بزيارة إلى موسكو حاليًا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، عبر حسابها على موقع "تويتر" باللغة الإنلجيزية، أن بوتين وكيري اتفقا على أن تغير المناخ هو أحد المجالات التي تتشارك فيها روسيا والولايات المتحدة.

وأكد بوتين أنه يولي اهتمامًا كبيرًا لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ ودعا إلى حوار غير مسيس ومهني في هذا المجال.

وناقش الجانبان الاستعدادات للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمقرر عقدها في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021.

فلاديمير بوتين جون كيري أزمة تغير المناخ وزارة الخارجية الروسية

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