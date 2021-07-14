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شكرى يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الماليزي

06:50 م الأربعاء 14 يوليه 2021
شكرى يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الماليزي

وزير الخارجية سامح شكري

ماليزيا - (أ ش أ)

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفيًا من نظيره وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانبين تناولا مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجمل المجالات والدفع بها قدماً لآفاق أرحب.

كما بحثا الإعداد للجنة المشتركة على مستوى وزيريّ الخارجية المقرر عقدها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والترتيبات ذات الصلة في هذا الشأن، بما في ذلك الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين كبار مسؤولي وزارتي خارجية البلدين المقرر عقده بالقاهرة.

وقال المتحدث إن الوزيرين أكدا الحرص على الارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدماً بمسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن أهمية استمرار التشاور لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام.

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سامح شكري وزير الخارجية ماليزيا هشام الدين حسين

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