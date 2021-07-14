مقاتلة روسية تمنع طائرة استطلاع أمريكية من انتهاك الحدود

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "سوخوي 27" منعت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكي من نوع "أرسي - 135" من انتهاك حدود روسيا فوق البحر الأسود.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" إن أنظمة مراقبة المجال الجوي الروسي رصدت، اليوم الأربعاء، هدفًا جويا يقترب من الحدود فوق البحر الأسود.

وأضافت الوزارة أن مقاتلة من طراز (سوخوي27) تابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية قد أقلعت لتحديد الهدف الجوي ومنعه من اختراق الحدود الروسية، وتم التعرف على الهدف على أنه طائرة استطلاع (أرسي - 135) تابعة لسلاح الجو الأمريكي وتمت مرافقتها وإبعادها عن منطقة المياه البحر الأسود.