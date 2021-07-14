سفير مصر بالسودان يبحث مع عضو في مجلس السيادة العلاقات الثنائية

السودان - (أ ش أ)

بحث سفير مصر في السودان، السفير حسام عيسى، مع عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، العلاقات الثنائية في المجالات التنموية والاقتصادية والتعليمية والاستراتيجية.

وأكد السفير حسام عيسى، في تصريح صحفي، أن اللقاء اتسم بالشفافية وتبادل وجهات النظر فيما يتصل بالقضايا ذات الاهتمام المشترك الثنائية والإقليمية والدولية.

وقال السفير حسام عيسى إن اللقاء تطرق للجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف ثورة السودان وطموحات شعبه على كافة المستويات وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار في ربوعه، والوصول بالعلاقات بين الخرطوم والقاهرة إلى مرحلة التكامل التام والمضي قدمًا لتتفيذ المشروعات الاستراتيجية الهامة والمتمثلة في السكة حديد والربط الكهربائي.

ولفت سفير مصر في السودان، إلى أن اللقاء تناول أهمية التعاون والاستفادة من تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الأخرى الزراعية والصناعية، مؤكدًا ضرورة التشاور المستمر من أجل تحقيق المنافع المشتركة لمصلحة الشعبين الشقيقين.