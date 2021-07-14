روحاني: قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%

طهران 14 تموز/يوليو (د ب أ)

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% إذا اقتضت الحاجة.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عنه القول اليوم الأربعاء: "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 و60%، وبإمكانها أيضا التخصيب بنسبة 90% إذا احتجنا لذلك".

وأكد أن من الأهداف شديدة الأهمية لحكومته "ضمان حقوق الشعب في قضايا التكنولوجيا الحديثة والتجارة والاقتصاد والأنشطة الاقتصادية والإنتاجية".

وأقر بأن حكومته لن تتمكن من إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى خلال الأسابيع القليلة المتبقية لها في السلطة. ومن المقرر أن يغادر روحاني منصبه في الثالث من أغسطس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول إنه يأمل في أن تتمكن حكومة خليفته الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي من استكمال التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة يؤدي لرفع العقوبات.

وبعد ساعات من تصريحات روحاني ، نشر وزير خارجيته ، محمد جواد ظريف ، رسما بيانيا يشير إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب قد تضاعف ثلاث مرات تقريبا منذ شهر حزيران /يونيو.

وصرح دبلوماسيون لبلومبرج هذا الأسبوع أنه من غير المرجح أن تعود إيران إلى المفاوضات الهادفة إلى استعادة الاتفاق التاريخي ،الذي انهار تقريبا بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من جانب واحد الانسحاب منه في عام 2018 .

واختتمت الشهر الماضي في فيينا جولة سادسة من مفاوضات رامية لإعادة إحياء الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه عام 2015.

وتراقب أسواق الطاقة المحادثات عن كثب متوقعة زيادة في صادرات

النفط والغاز الإيرانية إذا تم رفع العقوبات عن مبيعات البلاد.