الرئاسي الليبي: يجب مؤازرة تونس في محنتها

طرابلس - (د ب أ):

وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، كتاباً لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يطلب منه تسخير كافة الإمكانات لدعم تونس بعد تدهور الأوضاع الوبائية فيها.

وبحسب مكتب المجلس الإعلامي فقد شدد الرئيس على وضع الإجراءات اللازمة قيد التنفيذ في أسرع وقت حتى يتمكن الشعب التونسي من مواجهة الجائحة، مبررا ذلك بحرص المجلس والشعب الليبي على مؤازرة تونس في محنتها.

وتفاقم الوضع الوبائي في تونس حيث تسبب في سقوط ضحايا بمعدل يفوق 100 حالة وفاة يوميا وإصابات قياسية ناهزت في أقصاها 10 آلاف إصابة.