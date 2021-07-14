روحاني: قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% إذا اقتضت الحاجة

طهران - (د ب أ):

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده قادرة على تخصيب اليوارنيوم بنسبة 90% إذا اقتضت الحاجة.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عنه القول اليوم الأربعاء :"منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 و 60%، وبامكانها أيضا التخصيب بنسبة 90% إذا احتجنا لذلك".

وأكد أن من الأهداف شديدة الأهمية لحكومته "ضمان حقوق الشعب في قضايا التكنولوجيا الحديثة والتجارة والاقتصاد والأنشطة الاقتصادية والإنتاجية".

وأقر بأن حكومته لن تتمكن من إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى خلال الأسابيع القليلة المتبقية لها في السلطة. ومن المقرر أن يغادر روحاني منصبه في الثالث من أغسطس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول إنه يأمل في أن تتمكن حكومة خليفته الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي من استكمال التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة يؤدي لرفع العقوبات.

واختتمت الشهر الماضي في فيينا جولة سادسة من مفاوضات رامية لإعادة إحياء الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه عام 2015 وانسحبت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب عام 2018 منه بصورة أحادية.