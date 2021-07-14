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الجيش اليمني يحرر مواقع غرب محافظة مأرب

12:40 م الأربعاء 14 يوليه 2021
الجيش اليمني يحرر مواقع غرب محافظة مأرب

الجيش اليمني

عدن - أ ش أ

حررت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الأربعاء، عددا من المواقع في جبهات القتال غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري يمني ،في تصريح اليوم حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، أن وحدات من قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية شنّت هجوماً نوعياً على مواقع تتمركز فيها المليشيا الحوثية بجبهة المشجح، مؤكداً أن الهجوم أسفر عن تحرير عدد من المواقع وأسفر عن خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأشار إلى أن الجيش اليمني أحبط هجمات انتحارية للمليشيا الإيرانية في جبهتي الكسارة وصرواح وأجبرها على التراجع والفرار بعد سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح، مضيفا أن مليشيا الحوثي تكبدت خسائر بالأرواح والعتاد بقصف لمدفعية الجيش اليمني وبغارات لطيران التحالف استهدف تعزيزات وتجمعات معادية في مواقع متفرقة ومنها تدمير سلاح مدفعية وعيار و3 أطقم قتالية.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش اليمني محافظة مأرب طيران تحالف دعم الشرعية المليشيا الحوثية

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