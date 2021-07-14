قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم 11 منزلا شمال رام الله

رام الله - أ ش أ

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 منزلاً سكنيا في تجمع القبون قرب قرية المغير شمال شرق رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر قولها، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت المنطقة وهدمت 11 منزلاً، واستولت على ممتلكات ومقتنيات الفلسطينيين هناك، إضافة إلى الاستيلاء على معدات زراعية وصهاريج مياه ووحدات طاقة شمسية.