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رئيسة "يونيسف" تتنحى عن منصبها لأسباب شخصية

12:52 ص الأربعاء 14 يوليه 2021
رئيسة "يونيسف" تتنحى عن منصبها لأسباب شخصية

هنريتا فور

نيويورك - (د ب أ)

أعلنت هنريتا فور الثلاثاء، تنحيها عن منصبها رئيسة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لأسباب شخصية.

وقالت فور في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء: "بقلب مفعم، أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلسنا التنفيذي بقراري التنحي عن منصب المدير التنفيذي لليونيسف من أجل تكريس طاقتي لحالة زوجي الصحية الخطيرة".

وأضافت أن خدمة أطفال العالم أمر مبهج ورائع.

وشكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فور، على عملها المتميز، وقال إنها ستبقى في منصبها حتى يتم استبدالها.

يشار إلى أن فور تترأس اليونيسف منذ عام 2018.

يونيسف هنريتا فور منظمة الأمم المتحدة للطفولة

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