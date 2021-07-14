بوتين: بيلاروسيا ستظل الشريك الاقتصادي الكبير لروسيا

روسيا - (أ ش أ)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن بيلاروسيا لا تزال الشريك الاقتصادي الكبير والموثوق لبلاده، وأن حجم التجارة بين البلدين آخذ في الازدياد.

وأضاف بوتين، في اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية أن حجم التجارة في العام الماضي انخفض بشكل طفيف بسبب فيروس كورونا، لكن خلال هذا العام، نما حجم التجارة بشكل ملحوظ، بأكثر من 37%، وهذا رقم جيد.

وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قد أكد مؤخرا، أنه بسبب ضغوط الغرب، تهدف مينسك إلى إقامة علاقات جديدة نوعياً مع منطقة أوراسيا ورابطة الدول المستقلة وروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.