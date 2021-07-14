بايدن يعيّن السيناتور الجمهوري السابق جيف فليك سفيرًا لدى تركيا

واشنطن - (ا ف ب)

أعلن جيف فليك، السيناتور الأمريكي السابق وأحد أكثر الجمهوريين انتقادًا للرئيس السابق دونالد ترامب، الثلاثاء أنّ الرئيس الديمقراطي جو بايدن عيّنه سفيرًا للولايات المتّحدة في تركيا.

وفي تدوينة أعلن فيها عن هذا التعيين الذي لا يزال بحاجة للمصادقة عليه في مجلس الشيوخ، قال فليك إنّه "بهذا التعيين، تجدّد إدارة بايدن التأكيد على أفضل تقليد للسياسة الخارجية والدبلوماسية الأمريكية، ألا وهو المبدأ القائل إنّ السياسات الحزبية يجب أن تقف عند حدود البلاد".

ويأتي الإعلان عن تعيين فليك في وقت تشهد فيه العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترًا منذ تولّى بايدن السلطة خلفًا لترامب الذي لطالما اعتبر نفسه حليفًا للرئيس التركي رجب طيّب أردوغان.

لكنّ إدارة بايدن تعوّل في الوقت نفسه على تركيا للمساعدة في إرساء الاستقرار في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد، وهو استحقاق سينجز في نهاية أغسطس المقبل.

والعلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا متوترة على خلفية مجموعة من القضايا بدءا من شراء أنقرة منظومة "اس-400" الروسية للدفاع الجوي، ومرورًا بدعم الأمريكيين فصائل كردية في سوريا ورفض واشنطن تسليم السلطات التركية الداعية فتح الله جولن المتّهم بتدبير محاولة الانقلاب على إردوغان في العام 2016 ووصولاً إلى اعتراف بايدن بالإبادة الجماعية التي تعرّض لها الأرمن في ظل السلطنة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.

وسيخلف فليك في أنقرة السفير ديفيد ساترفيلد الذي عيّنه ترامب في هذا المنصب وأبقاه فيه بايدن خلافًا لما فعل مع عدد كبير من السفراء الأمريكيين حول العالم الذين غادروا مع مغادرة الإدارة السابقة وما زالت مناصب قسم منهم شاغرة.