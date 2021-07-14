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واشنطن: إدارة بايدن تؤمن بأنه لا بديل في الشرق الأوسط سوى حل الدولتين

12:02 ص الأربعاء 14 يوليه 2021
واشنطن: إدارة بايدن تؤمن بأنه لا بديل في الشرق الأوسط سوى حل الدولتين

جون بايدن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرج، أن إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن تؤمن أنه لا بديل في الشرق الأوسط سوى حل الدولتين، وأنها ستحاول دفع كافة الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات.

وقال المتحدث، خلال اتصال هاتفي مع قناة "سكاي نيوز"، إن إدارة بايدن ترى أنه قبل الدخول في أي حوار حول المفاوضات التي ستؤدي إلى حل الدولتين، يجب أولا استئناف الحوار والعلاقات التي قطعتها الإدراة الأمريكية السابقة مع الفلسطينيين .. مشيرا إلى أن الهدف من زيارة المبعوث الأمريكي الحالية لفلسطين هو فتح قنوات اتصال مع المجتمع المدني والقطاع الخاص الفلسطيني والإسرائيلي.

وحول دور الولايات المتحدة في إعادة إعمار غزة، قال وربيرج: إن الخارجية الأمريكية أعلنت أنها ستقدم 360 مليون دولار للفلسطينيين عبر الأمم المتحدة والأونروا والمؤسسات غير الحكومية الأخرى، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ليس لديها أي علاقات مع "حماس" وليس لديها نية لأن تكون هناك علاقات معها، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع المدني لتقديم مساعدات إنسانية وتنموية مباشرة للفلسطينيين.

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Asha
جون بايدن الشرق الأوسط حل الدولتين الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرج

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