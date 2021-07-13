العراق: مكافحة الإرهاب تحبط مخططًا لاستهداف المدنيين ومنشآت حكومية بعيد الأضحى

العراق - (أ ش أ)

أحبط جهاز مكافحة الإرهاب في أربيل بالعراق اليوم الثلاثاء، مخططًا إرهابيًا لاستهداف المدنيين ومنشآت حكومية في عيد الأضحى.

وأوضح الجهاز وفقًا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن مجموعة تابعة لتنظيم داعش خططت لشن هجمات عبر انتحاريين ومسلحين على مبنى محافظة أربيل ومواقع تواجد الأجانب في المدينة.

وأضاف أن مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بالعراق أحبطت المخطط واعتقلت أفراد الخلية، مشيرا إلى أن هذه المجموعة تم تجنيدها منذ مطلع العام الجاري من قبل التنظيم.