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الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف عمليات الهدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة

10:55 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف عمليات الهدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الاتحاد الأوروبي

فلسطين - (أ ش أ)

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، بوقف جميع عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إنه في آخر عملية هدم في حمصة (الأغوار الشمالية) في 7 يوليو الجاري، تم تشريد 42 شخصًا بما في ذلك 24 طفلاً، وهم الآن في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أنه في اليومين الماضيين، أُجبرت قوات الاحتلال 3 عائلات فلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك سلوان، على هدم منازلها بنفسها.

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الاتحاد الأوروبي الأراضي الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي

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