الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف عمليات الهدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة
فلسطين - (أ ش أ)
طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، بوقف جميع عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إنه في آخر عملية هدم في حمصة (الأغوار الشمالية) في 7 يوليو الجاري، تم تشريد 42 شخصًا بما في ذلك 24 طفلاً، وهم الآن في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أنه في اليومين الماضيين، أُجبرت قوات الاحتلال 3 عائلات فلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك سلوان، على هدم منازلها بنفسها.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان