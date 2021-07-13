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ليبيا والأمم المتحدة تبحثان ملف الانتخابات

10:38 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
ليبيا والأمم المتحدة تبحثان ملف الانتخابات

خالد المشري

ليبيا - (أ ش أ)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري اليوم الثلاثاء، مع منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزيدون زينينجا ملف الانتخابات ومسار الحوار المتعلق بالقاعدة الدستورية.

وأكد المشري وفقًا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية، تمسك المجلس بمرجعية الاتفاق السياسي، فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية، وحرصه على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

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خالد المشري ليبيا الأمم المتحدة

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