ليبيا والأمم المتحدة تبحثان ملف الانتخابات

ليبيا - (أ ش أ)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري اليوم الثلاثاء، مع منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزيدون زينينجا ملف الانتخابات ومسار الحوار المتعلق بالقاعدة الدستورية.

وأكد المشري وفقًا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية، تمسك المجلس بمرجعية الاتفاق السياسي، فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية، وحرصه على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.