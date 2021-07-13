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الخارجية الأمريكية: استئناف الحوار هو الأهم في أزمة سد النهضة

09:55 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
الخارجية الأمريكية: استئناف الحوار هو الأهم في أزمة سد النهضة

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

‏أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء استعداد واشنطن للمساعدة لاستعادة مسار مفاوضات سد النهضة، حسبما ذكرت العربية.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن الأهم في أزمة سد النهضة الإثيوبي هو استئناف الحوار، وأنه لا بد من إطار زمني للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

وكان المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية صامويل ويربيرج، قال في وقت سابق إن الأمم المتحدة والولايات المتحدة لن تفرض الحل على مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، موضحًا أن الدول الثلاث عليها العودة لطاولة المفاوضات والوصول إلى حل.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يدرك تماما أهمية ملف سد النهضة بالنسبة لمنطقة حوض النيل.

وزارة الخارجية الأمريكية سد النهضة صامويل ويربيرج إثيوبيا

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