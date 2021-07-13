واشنطن: هناك مباحثات غير مباشرة مع طهران بشأن تبادل السجناء

وكالات

‏أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تجري محادثات غير مباشرة مع إيران بشأن تبادل السجناء، حسبما ذكرت "الحرة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن بلاده تجري محادثات غير مباشرة لكنها نشطة حول تحرير الأمريكيين الذين تم اعتقالهم بشكل غير عادل.

وأشار برايس إلى أن هذه المحادثات منفصلة عن المفاوضات حول إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشددا على سعي الولايات المتحدة إلى تحرير مواطنيها المعتقلين في إيران في أسرع وقت

وكانت إيران أكدت اليوم، وجود "مفاوضات" مع الولايات المتحدة حول تبادل محتمل للسجناء، وذلك تعقيبا على تصريحات لمسؤول أمريكي شدد فيها على سعي بلاده لتأمين الإفراج عن كل مواطنيها الموقوفين في الجمهورية الإسلامية.

ونقلت شبكة "أن بي سي نيوز" في 10 يوليو، عن المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي، قوله إن إطلاق سراح الأمريكيين الموقوفين في إيران هو "أولوية" لإدارة الرئيس جو بايدن، متحدثًا عن "تحقيق بعض التقدم، لكننا لم ننجز الأمر بعد".

وردًا على سؤال بخصوص هذه التصريحات، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحفي إن "المفاوضات جارية بشأن هذه المسألة".

وأضاف "سيتم الإعلان في حال الإفراج عن السجناء الإيرانيين وتحققت مصالحنا وأثمرت المفاوضات".