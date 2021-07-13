البنتاجون ينفي علمه بتعرض قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا لهجوم

وكالات

‏نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، مساء الأربعاء علمه بتعرض أي قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي في دير الزور لأي هجوم في الساعات الأخيرة، حسبما ذكرت "الحرة".

وكانت وكالة الأنباء السورية ذكرت أن قاعدة عسكرية أمريكية تعرضت لهجوم صاروخي هو الثاني من نوعه خلال أقل من يومين.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن أعمدة الدخان تصاعدت من محيط القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

واستهدف هجوم صاروخي القاعدة أمس الأول ولم يعرف فيما إذا خلف إصابات أو قتلى في صفوف القوات بالقاعدة التي أغلقت المنطقة ورصدتها بالطيران المسير وقبله بساعات دوى انفجار في معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة له بالريف ذاته.