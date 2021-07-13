نائب رئيس جنوب السودان: حريصون على تواجد المنتج المصري داخل أسواقنا

جنوب السودان - (أ ش أ)

أكد نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية الدكتور جيمس وانى ايجا، أن بلاده حريصة على تواجد المنتجات المصرية داخل أسواق دولة جنوب السودان خاصة وأنها تتمتع بجودة عالية وأسعار تناسب المستهلك الجنوب سوداني.

وأضاف الوزير، في تصريحات على هامش افتتاح معرض"صنع في مصر" المقام في جوبا في للفترة من 13 إلى 16 يوليو الحالي بمشاركة 27 شركة مصرية، أن العلاقات بين مصر ودولة جنوب السودان علاقات راسخة، تدعمها توافق الرؤى بين قيادة الدولتين وحرص الحكومتين على تحقيق طفرة في التعاون الاقتصادي المشترك.

وأعرب ايجا عن تطلعه أن تسهم حركة التجارة والاستثمارات المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص المصري والجنوب سوداني في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة والسعي لنقل التكنولوجيا المصرية المتطورة لتطوير الصناعة بدولة جنوب السودان.

ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان الدكتور ديو ماثوك دينج، أهمية عقد معرض "صنع في مصر" بمدينة جوبا لخلق روابط وعلاقات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين .. مشيرا إلى أن دولة جنوب السودان تزخر بالعديد من الفرص الذهبية ،وبصفة خاصة في مجال البترول والثروة المعدنية.

وأشار إلى سعي بلاده لجذب استثمارات أجنبية مباشرة ،لدعم حركة التنمية الشاملة في دولة جنوب السودان، وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب، وللمساهمة في مواجهة الفقر وتحقيق الرخاء لشعب جنوب السودان، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون التجاري، والصناعي، والاستثماري، بين المستثمرين في البلدين لضخ استثمارات في مشروعات مشتركة تحقق التنمية المنشودة للشعبين الشقيقين.