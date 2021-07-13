علماء بريطانيون يحذرون من مخاطر إفلات كورونا من السيطرة

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

حذر كبار العلماء في بريطانيا من مخاطر إفلات فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) من السيطرة مع ذروة الموجة الثالثة التي قد تستمر ستة أسابيع، وذلك في ظل التخلي عن الإجراءات والقيود الخاصة المفروضة للحد من انتشار الفيروس والمقرر تطبيقها يوم الاثنين المقبل، بحسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وأفادت الصحيفة بأن عددا من العلماء البريطانيين حثوا رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الثلاثاء على إنهاء "الرسائل المختلطة" الخاصة بقناع الوجه، والعمل من المنزل، وجوازات السفر التي تظهر التلقيح ضد كورونا وذلك قبل إلغاء قوانين الإغلاق.

ودعا العلماء إلى مزيد من الوضوح بشأن الكيفية التي ينبغي أن يواصل بها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد اتخاذ الاحتياطات للحد من انتشار المرض، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة اليومية 34 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بكورونا يوم أمس الاثنين.

ولفتت الصحيفة إلى أن العلماء البريطانيين زادوا الضغط على رئيس الوزراء لإعادة النظر في التخلي عن الكمامات الإلزامية في وسائل النقل العام وفي الأماكن العامة المغلقة.

ونقلت "إيفيننج ستاندارد" عن البروفيسور ميدلي، أستاذ الأمراض المعدية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، قوله إن ذروة الموجة الثالثة يمكن أن تستمر ستة أسابيع حيث لن يتم "السيطرة عليها" عن طريق الإغلاق. مضيفًا: "إذا استمر ذلك ستة أسابيع، فهذا الأمر سيؤثر على كثير من الناس".