استهداف جديد لقاعدة عسكرية أمريكية في سوريا

وكالات

استهدف هجوم جديد قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي في سوريا، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن أعمدة الدخان تصاعدت من محيط القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

واستهدف هجوم صاروخي القاعدة أمس الأول ولم يعرف فيما إذا خلف إصابات أو قتلى في صفوف القوات بالقاعدة التي أغلقت المنطقة ورصدتها بالطيران المسير وقبله بساعات دوى انفجار في معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة له بالريف ذاته.