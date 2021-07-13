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استهداف جديد لقاعدة عسكرية أمريكية في سوريا

08:03 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
استهداف جديد لقاعدة عسكرية أمريكية في سوريا

قاعدة عسكرية أمريكية

وكالات

استهدف هجوم جديد قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي في سوريا، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن أعمدة الدخان تصاعدت من محيط القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

واستهدف هجوم صاروخي القاعدة أمس الأول ولم يعرف فيما إذا خلف إصابات أو قتلى في صفوف القوات بالقاعدة التي أغلقت المنطقة ورصدتها بالطيران المسير وقبله بساعات دوى انفجار في معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة له بالريف ذاته.

قاعدة عسكرية أمريكية سوريا ريف دير الزور

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