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واشنطن تدعو مواطنيها لعدم السفر لعدة دول بسبب تفشي كورونا

07:27 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
واشنطن تدعو مواطنيها لعدم السفر لعدة دول بسبب تفشي كورونا

وزارة الخارجية الأمريكية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

دعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، مواطنيها إلى عدم السفر لسوريا وتونس ودول أخرى بسبب تفاقم جائحة كورونا.

ذكرت ذلك قناة "الحرة الأمريكية" في نبأ عاجل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

يذكر أن تونس سجلت أمس 4310 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 501 ألف و923 حالة.

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