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برلمان النمسا يُقر قوانين لمكافحة الإرهاب تتضمن حظر "الإخوان" ‎

07:02 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
برلمان النمسا يُقر قوانين لمكافحة الإرهاب تتضمن حظر "الإخوان" ‎

برلمان النمسا

وكالات

أقر برلمان النمسا مساء الثلاثاء، حزمة قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب تتضمن حظر جماعة "الإخوان" الإرهابية، حسبما ذكرت "العربية".

وحظر البرلمان على جماعة الإخوان الإرهابية ممارسة أي عمل سياسي في البلاد.

وكان البرلمان النمساوي وافق الأربعاء الماضي، على حزمة جديدة من التشريعات لمكافحة الإرهاب.

وقال وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، بعد الموافقة على التشريعات الجديدة الأربعاء الماضي، إن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب كما تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.

وذكر الوزير أن الإرهابيين يهدفون إلى تقسيم المجتمع ولم ينجح المتطرفون في القيام بذلك فى الهجوم الارهابي الذي وقع في فيينا في 2 نوفمبر الماضي، مشددًا على أن قوات الأمن تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر وقوع هجوم إرهابي آخر، مشيرا إلى أن القوانين التي تم تمريرها اليوم تساهم بشكل كبير في تحقيق ذلك.

برلمان النمسا الإرهاب جماعة الإخوان الإرهابية

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