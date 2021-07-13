Masrawy logo white

الحريري يبحث مع الموفد الرئاسي الفرنسي تشكيل الحكومة اللبنانية

07:01 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
الحريري يبحث مع الموفد الرئاسي الفرنسي تشكيل الحكومة اللبنانية

سعد الحريري

لبنان - (أ ش أ)

بحث رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، ملف تشكيل الحكومة مع الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، كما استعرضا آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والتي تشهد أزمات اقصادية وإجتماعية متفاقمة.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الماضية عن عزم رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، تقديم تشكيل جديد بالحكومة لعرضه على الرئيس اللبناني ميشال عون، على أن يتكون التشكيل الجديد من 24 وزيرا بدلا من 18 وزيرا.

يأتي ذلك وسط تكثيف للمساعي الدولية من أجل دفع الفرقاء اللبنانيين نحو حل الخلافات القائمة والتي تعرقلت لمدة زادت عن 9 أشهر، بشأن تشكيل حكومة جديدة تعمل على تهدئة الأزمات الراهنة في لبنان، خاصة فيما يتعلق بالظروف المعيشية المتردية التي يعيشها اللبنانيون.

هذا المحتوى من

سعد الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية الموفد الرئاسي الفرنسي الحكومة اللبنانية لبنان

الخبر التالى:

برلمان النمسا يُقر قوانين لمكافحة الإرهاب تتضمن حظر "الإخوان" ‎

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
110

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

879

متعافون اليوم

283212

إجمالي الإصابات

16403

إجمالي الوفيات

219291

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل: الحكومة تعلن رسميا عدد أيام أجازات عيد الأضحى و23 يوليو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا