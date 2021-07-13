الحريري يبحث مع الموفد الرئاسي الفرنسي تشكيل الحكومة اللبنانية

لبنان - (أ ش أ)

بحث رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، ملف تشكيل الحكومة مع الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، كما استعرضا آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والتي تشهد أزمات اقصادية وإجتماعية متفاقمة.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الماضية عن عزم رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، تقديم تشكيل جديد بالحكومة لعرضه على الرئيس اللبناني ميشال عون، على أن يتكون التشكيل الجديد من 24 وزيرا بدلا من 18 وزيرا.

يأتي ذلك وسط تكثيف للمساعي الدولية من أجل دفع الفرقاء اللبنانيين نحو حل الخلافات القائمة والتي تعرقلت لمدة زادت عن 9 أشهر، بشأن تشكيل حكومة جديدة تعمل على تهدئة الأزمات الراهنة في لبنان، خاصة فيما يتعلق بالظروف المعيشية المتردية التي يعيشها اللبنانيون.