موجة جديدة من عدوى كورونا في الأردن مع قلة عدد مُتلقي اللقاحات

عمّان- (بي بي سي):

يشهد الأردن موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا، بحسب وزيرُ الصحة فراس الهواري الذي توقع زيادة عدد الإصابات في الفترة المقبلة في البلاد.

وأشار الوزيرُ الأردني أن مدة هذه الموجة واحتوائها سيعتمد على مدى الإلتزام بتعليمات الوقاية وعلى وتيرة حملة التطعيم مؤكداً أن المملكة لا تعاني أي نقص بمخزونها من جرعات اللقاح المضاد لكورونا بل من ضعف الاقبال على تلقيه.

ونبه أن المتحور دلتا أصبح هو السائد في الأردن وناشد المواطنين الحرص خصوصاً خلال فترة عيد الأضحى المرتقبة.

وأوضح الهواري أن 85% من الاصابات التي أدخلت إلى المستشفيات في الـ24 ساعة الماضية هي لمن لم يتلقوا اللقاح او تلقوا جرعة أولى حديثة فقط مشددا على ضرورة استكمل التطعيم بجرعتيه كما هو موصي به.