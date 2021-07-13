100 خبير دولي يبحثون دعم دور الشباب في دول حوض البحر المتوسط

فيينا - أ ش أ

شارك 100 خبير فى الاجتماع الثالث لمجموعة شركاء منظمة الأمن والتعاون الأوروبي برئاسة بولندا والذي بحث اتجاهات توظيف الشباب الحالية والممارسات الجيدة للاستفادة من إمكاناتهم في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وذكر بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الثلاثاء أن الخبراء شددوا على أن إدراك إمكانات الشباب أمر أساسي لضمان النجاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في منطقتي البحر الأبيض المتوسط ومنظمة الأمن والتعاون الاوروبي.

ونقل البيان عن دراسة أجرتها مؤسسة التدريب الأوروبية في العام الجاري أن الشباب يشكل ما بين 22٪ و 34٪ من تعداد السكان في سن العمل في منطقة البحر الأبيض المتوسط كما تُظهر الدراسة أيضًا أن تأثير الوباء على الاقتصاد العالمي والتوظيف قد ترك العديد من الشباب يكافحون لتأمين الوظائف والحفاظ عليها.

ونوه البيان إلى تبادل الخبراء الأفكار حول كيفية تحديد المزيد من الفرص لإشراك الشباب بفاعلية في مبادرات تعزيز الازدهار والسلام والأمن في منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

ومن جانبها ... حذرت روزالين ماربينا الممثلة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي المعنية بالشباب والأمن من المزيد من تهميش الشباب في أوقات الأزمات مشيرة الى أنه يجب أن يشارك الشباب في عملية صنع القرار على طريق التعافي بعد الجائحة وأن يكونوا قادرين على المساهمة في الازدهار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي .