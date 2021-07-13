Masrawy logo white

لبنان يؤكد وقوفه إلى جانب العراق لمواجهة تداعيات حريق مستشفى الناصرية

02:40 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
لبنان يؤكد وقوفه إلى جانب العراق لمواجهة تداعيات حريق مستشفى الناصرية

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت - (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده إلى جانب العراق لمواجهة تداعيات كارثة الحريق الذي طال مستشفى الإمام الحسين بمحافظة ذي قار.

جاء ذلك في برقية تعزية أرسلها عون إلى نظيره العراقي برهم صالح، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

بدوره، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب "عن تعاطف لبنان مع العراق في مأساة حريق مستشفى الحسين"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وقال دياب في برقية تعزية إلى نظيره العراقي مصطفى الكاظمي: "اتقدم من دولتكم وعبركم من الشعب العراقي الشقيق بأحر التعازي، ونضع جميع إمكاناتنا بتصرفكم في أي مساعدة تطلبونها".

وأضاف: "أعرب لكم عن ألمي وتأثري الشديد بما أصاب العراق الشقيق في حريق مستشفى الحسين وما أسفر عنه من سقوط ضحايا من أشقائنا العراقيين".

وأعربت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، في رسالة إلى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن حزنها وأسفها للحادثة.

وقالت الوزيرة عكر في رسالتها "ببالغ الأسى، تلقيت نبأ فاجعة الحريق الذي نشب أمس الإثنين في إحدى مستشفيات محافظة ذي قار".

وكان حريق شب أمس الاثنين في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار /375 كيلومتراً جنوبي البلاد/ ما أوقع 64 قتيلا ونحو مئة مصاب بعضهم في حالة حرجة، وفق أحدث إحصائية رسمية .

ميشال عون حريق مستشفى الناصرية لبنان بيروت برهم صالح حريق مستشفى الحسين حريق مصطفى الكاظمي

الخبر التالى:

100 خبير دولي يبحثون دعم دور الشباب في دول حوض البحر المتوسط

كورونا.. لحظة بلحظة

110

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

879

متعافون اليوم

283212

إجمالي الإصابات

16403

إجمالي الوفيات

219291

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • سد النهضة| كيف تراوغ إثيوبيا وتحاول الالتفاف على تحركات مصر والسودان؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا