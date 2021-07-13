البرلمان العربي يعزي العراق في ضحايا مستشفى الإمام الحسين



أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لحكومة وبرلمان وشعب جمهورية العراق في ضحايا حادث الحريق المروع الذي وقع مساء أمس بمستشفى "الإمام الحسين بمحافظة ذي قار، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وتقدم رئيس البرلمان العربي بصادق تعازيه لذوي الضحايا، داعياً العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يّمن على المصابين بالشفاء العاجل.