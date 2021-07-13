أبو الغيط يُعزي العراق في فاجعة حريق مستشفى الحسين

القاهرة - أ ش أ

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،عن خالص تعازيه ومواساته للعراق حكومة وشعبا في فاجعة الحريق المروع بمستشفى الحسين بمدينة الناصرية، بمحافظة ذي قار، والذي وقع في وقت متأخر مساء أمس، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء عن أبو الغيط تأكيده على وقوف الجامعة العربية إلى جوار العراق، ودعم الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية من أجل احتواء آثار هذه الكارثة.