Masrawy logo white

كيف أثار إعلان "صادم" عن لقاح كوفيد-19 انتقادات في أستراليا؟

10:52 ص الثلاثاء 13 يوليه 2021
كيف أثار إعلان "صادم" عن لقاح كوفيد-19 انتقادات في أستراليا؟

لقاح كورونا

كانبرا- (بي بي سي):

أثار إعلان عن لقاح فيروس كورونا في أستراليا ردود فعل سلبية، حيث انتقد الكثيرون تصوير امرأة مصابة بكورونا بشكل صادم.

ففي الإعلان الحكومي، تظهر امراة على سرير في المستشفى تتنفس بصعوبة رغم اتصالها بجهاز للتنفس.

كما يظهر نص يقول: "بإمكان كوفيد-19 أن يطال أي شخص، إحجز موعدا لأخذ اللقاح".

لكن منتقدي الإعلان يقولون إنه يستهدف الشباب بشكل غير عادل، علما بأن من هم دون سن 40 في أستراليا لن يحصلوا على اللقاح قبل نهاية السنة.

وينصح الشباب بانتظار لقاح فايزر بدلا من أسترازينيكا المتاح حاليا بينما تعاني أستراليا من نقص في الجرعات المتاحة من لقاح فايزر.

ويعرض الإعلان حاليا في سيدني فقط، حيث انتشرت إصابات بسلالة "دلتا" من فيروس كورونا، وهي خاضعة للإغلاق للأسبوع الثالث على التوالي.

"إعلان عدواني"

سجلت السلطات 112 حالة إصابة جديدة الاثنين، بحيث بلغ المجموع الكلي 700 حالة منذ ظهور متحور "دلتا" من الفيروس في منتصف شهر يونيو.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حملة أطلقت يوم الأحد.

وجاء في تغريدة للمذيع هيو ريمنتون "الإعلان عدواني جدا، خاصة أن الفئة العمرية المستهدفة به ما زالت تنتظر دورها لأخذ اللقاح".

وتساءل شخص آخر على تويتر "لماذا نستهدف الشباب؟ أليس من المفروض أن نستهدف المترددين فوق سن 55؟"

وطالب آخرون، بينهم موظفون في القطاع الصحي بعدم بث الإعلان.

ولكن الحكومة دافعت عنه. وقال كبير مسؤولي القطاع الصحي الأسترالي بول كيلي إن الإعلان يريد إيصال رسالة، وهو يتعمد أن يكون "صادما" لحث الناس على أخذ اللقاح.

وأضاف "نفعل ذلك بسبب الوضع في سيدني".

وأثارت موجة انتشار الوباء في سيدني انتقادات حادة لطريقة إدارة حملة التطعيم.

وكانت الحملة قد بدأت في شهر فبراير، لكنها توقفت بسبب نقص الإمدادات من لقاح فايزر، والارتباك في المعلومات والرسائل المتعلقة بلقاح أسترازينيكا ومخاطره المحتملة.

وقد حصل ما يزيد عن 10 في المئة من السكان على جرعتي اللقاح.

هذا المحتوى من

BBC
لقاح كورونا أستراليا كانبرا فيروس كورونا كوفيد19

كورونا.. لحظة بلحظة

110

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

879

متعافون اليوم

283212

إجمالي الإصابات

16403

إجمالي الوفيات

219291

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل: المركزي يعلن رسميًا شروط مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا