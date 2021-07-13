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جيش جنوب أفريقيا يبدأ دوريات لقمع المظاهرات العنيفة

10:26 ص الثلاثاء 13 يوليه 2021
جيش جنوب أفريقيا يبدأ دوريات لقمع المظاهرات العنيفة

جاكوب زوما

جوهانسبرج - (د ب ا);

بعد أيام من المظاهرات العنيفة وأعمال النهب في جنوب أفريقيا بعد سجن الرئيس السابق جاكوب زوما، بدأ الجيش في القيام بدوريات في المناطق الأكثر تضررا من العنف اليوم الثلاثاء.

وقد لقى ما لايقل عن عشرة أشخاص حتفهم وأصيب عدد من الأشخاص، بينهم أربعة من رجال الشرطة . وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على نحو 500 شخص حتى الآن.

وتطور سريعا ما بدأ كاحتجاجات ضد سجن زوما لمدة 15 شهرا بعد اتهامه بازدراء المحكمة، وفي بعض الاحيان تحول لأعمال شغب دموية واسعة النطاق.

وأدت أعمال الشغب لعرقلة سلاسل الامداد، مما يعرض جنوب أفريقيا لنقص في الأغذية والأدوية خلال أسابيع، حسبما قال الرئيس سيريل رامافوزا، محذرا من تداعيات مهددة للحياة خاصة خلال جائحة كورونا.

وقالت وزارة الدفاع" سيتم تحديد مدة تواجد القوات وعدد الجنود بناء على تقييم الوضع على الأرض من قبل وكالات إنفاذ القانون المعنية".

جاكوب زوما جنوب أفريقيا جوهانسبرج فيروس كورونا

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