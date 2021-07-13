Masrawy logo white

مصر تعرب عن تعازيها للعراق في ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين

10:04 ص الثلاثاء 13 يوليه 2021
مصر تعرب عن تعازيها للعراق في ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين

حريق مستشفى الإمام الحسين

القاهرة - أ ش أ

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق في ضحايا الحريق المُروع الذي وقع مساء أمس بمستشفى "الإمام الحسين" بمحافظة ذي قار، والذي أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

كما تقدمت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية بصادق تعازيها لذوى الضحايا الأبرياء، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المُصابين.

وأكدت مصر وقوفها التام وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق في هذا المُصاب الأليم.

هذا المحتوى من

حريق مستشفى الإمام الحسين مصر العراق حكومة العراق

الخبر التالى:

شكري يبحث مع الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون السياسية ملف سد النهضة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
110

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

879

متعافون اليوم

283212

إجمالي الإصابات

16403

إجمالي الوفيات

219291

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل: المركزي يعلن رسميًا شروط مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا