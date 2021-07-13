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مقتل وفقدان 17 شخصا جراء انهيار فندق في مدينة "سوجو" شرق الصين

09:26 ص الثلاثاء 13 يوليه 2021
مقتل وفقدان 17 شخصا جراء انهيار فندق في مدينة "سوجو" شرق الصين

انهيار فندق

بكين-(أ ش أ):

أعلنت السلطات في الصين مقتل ثمانية أشخاص على الأقل جراء انهيار فندق في مدينة "سوجو" الواقعة شرق البلاد، مشيرة إلى أنه مازال هناك تسعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن معظم الأشخاص الذين كانوا يتواجدون داخل المبنى وقت انهياره هم من نزلاء الفندق، مشيرة إلى أن رجال الإنقاذ استخدموا الرافعات والسلالم وقواطع المعادن وكلاب البحث في جهودهم للعثور على أي ناجين.

بدورها، قالت حكومة مدينة "سوجو" إن مبنى الفندق انهار مساء يوم أمس (الإثنين) بالتوقيت المحلي للبلاد.

هذا المحتوى من

Asha
انهيار فندق بكين الصين مدينة سوجو

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