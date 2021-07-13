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أمريكا تحقق في الانتهاكات المحتملة للقانون الجنائي في واقعة اغتيال رئيس هايتي

08:54 ص الثلاثاء 13 يوليه 2021
أمريكا تحقق في الانتهاكات المحتملة للقانون الجنائي في واقعة اغتيال رئيس هايتي

وزارة العدل الأمريكية

واشنطن-(أ ش أ):

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها ستحقق فيما إذا كان هنالك أي انتهاكات لقانون الولايات المتحدة الجنائي في واقعة اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية انتوني كولي في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إنه بناء على طلب الحكومة الهايتية، تساعد الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة الأمريكية، الشرطة الوطنية الهايتية في التحقيق في اغتيال الرئيس مويس.

وأضاف أنه في إطار جهود الوزارة لتقديم المساعدة في إنفاذ القانون لشعب وحكومة هايتي، أجرى مسؤولون أمريكيون بارزون تقييما أوليا على أن تواصل وزارة العدل الأمريكية دعمها للحكومة الهايتية في مراجعتها للحقائق حول هذا الحادث للوقوف على الملابسات المحيطة بهذا الهجوم الشنيع.

وكان رئيس هايتي جوفينيل مويس قد اغتيل في منزله على أيدي مجموعة مسلحة تضم أجانب.​

وزارة العدل الأمريكية الولايات المتحدة حادث اغتيال جوفينيل مويس

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