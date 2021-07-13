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اليابان تتبرع بملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا إلى 15 دولة

08:48 ص الثلاثاء 13 يوليه 2021
اليابان تتبرع بملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا إلى 15 دولة

لقاح أسترازينيكا

طوكيو-(أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم الثلاثاء، أن اليابان تنسق للتبرع بشحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا يبلغ إجماليها حوالي 11 مليون جرعة إلى 15 دولة من خلال مبادرة كوفاكس المعنية بالتوزيع العادل للقاحات والمدعومة ​من الأمم المتحدة.

​وقال موتيجي في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من بين الدول الخمسة عشر: كمبوديا ولاوس وفيجي وكيريباتي وإيران.

​وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الياباني إنه من المقرر إرسال مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل من تايوان وإندونيسيا وفيتنام في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ووفقًا لوزارة الخارجية اليابانية، قدمت طوكيو أيضًا حتى الآن جرعات من لقاح أسترازينيكا لماليزيا والفلبين وتايلاند.

هذا المحتوى من

Asha
لقاح أسترازينيكا توشيميتسو موتيجي اليابان فيروس كورونا

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