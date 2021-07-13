ذي قار العراقية تفتح تحقيقًا وتعلن الحداد بعد حريق مستشفى للعزل

وكالات

أصدر محافظ ذي قار العراقية أحمد غني الخفاجي، ٧ قرارات على خلفية فاجعة مستشفى الإمام الحسين في الناصرية.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أن "محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، أصدر جملة من القرارات العاجلة بخصوص ما جرى مساء الاثنين من حادث مفجع تسبب باستشهاد وإصابة عدد من ابناء المحافظة".

وأضاف، أن "المحافظ قرر اعلان الحداد العام على ارواح الشهداء الابرار، وتعطيل الدوام الرسمي لثلاثة ايام بدءاً من اليوم الثلاثاء، وكذلك تشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي.

وأوضح، أن "اللجنة التحقيقية تُخضع كل من له صلة إدارية أو فنية لإجراءاتها، وتستمع لكل من يدلي بمعلومات عن مسبباته، وتقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال ٤٨ ساعة فقط من تشكيلها لأعلانها للرأي العام"، لافتا إلى أن "وزارة الصحة ودائرة صحة ذي قار تتحمل مسؤولية التأخير في استكمال افتتاح مستشفى الناصرية المركزي ومباشرة الكوادر الصحية".

وتابع، انه تقرر ايضا نقل جميع منتسبي مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مستشفى الناصرية المركزي والمباشرة به فورًا، وتحويل مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مركز لعزل مصابي كورونا فوراً، فضلا عن تغلاق جميع المراكز الكرفانية المخصصة لعزل مصابي كورونا والاستعانة بمراكز ومشافي مجهزة لهذا الغرض".

وشدد على جميع الكوادر الطبية والصحية والتمريضية التوجه فورا إلى مستشفى الامام الحسين التعليمي لاسناد الكادر الطبي العامل هناك.

هذا وعقد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اجتماعًا طارئا للوقوف على تداعيات حريق مستشفى الامام الحسين في الناصرية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين في الناصرية بمحافظة ذي قار".

واندلع في وقت سابق من مساء أمس الاثنين، حريق داخل مركز عزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى الإمام الحسين في محافظة ذي قار ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.