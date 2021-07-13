الرئاسي الليبي: ملتزمون بخارطة الطريق والحفاظ على الوحدة الوطنية

ليبيا - (أ ش أ)

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، اليوم الاثنين، أن المجلس الرئاسي ملتزم بخارطة الطريق والحفاظ على الوحدة الوطنية.

وأضافت وهيبة - في تصريحات أوردتها قناة (ليبيا الحدث) - أن المجلس الرئاسي أصدر قرارا بإلغاء تعيينات بعثات دبلوماسية في الخارج حفاظا على الوحدة الوطنية والأسس والمعايير المهنية في التعيينات من هذا المستوى.

وأوضحت أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حث وزير الصحة على متابعة العالقين في الخارج لمنع تفشي العدوى في ليبيا.