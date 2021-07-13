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الرئاسي الليبي: ملتزمون بخارطة الطريق والحفاظ على الوحدة الوطنية

12:11 ص الثلاثاء 13 يوليه 2021
الرئاسي الليبي: ملتزمون بخارطة الطريق والحفاظ على الوحدة الوطنية

المتحدث الرسمي للمجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة

ليبيا - (أ ش أ)

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، اليوم الاثنين، أن المجلس الرئاسي ملتزم بخارطة الطريق والحفاظ على الوحدة الوطنية.

وأضافت وهيبة - في تصريحات أوردتها قناة (ليبيا الحدث) - أن المجلس الرئاسي أصدر قرارا بإلغاء تعيينات بعثات دبلوماسية في الخارج حفاظا على الوحدة الوطنية والأسس والمعايير المهنية في التعيينات من هذا المستوى.

وأوضحت أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حث وزير الصحة على متابعة العالقين في الخارج لمنع تفشي العدوى في ليبيا.

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نجوى وهيبة ليبيا محمد المنفي فيروس كورونا

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