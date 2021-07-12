مسؤول عراقي: انتشال 41 جثة جراء حريق للعزل في ذي قار

بغداد - (د ب أ)

أعلن الدكتور عمار بشار، المتحدث باسم دائرة صحة محافظة ذي قار العراقية، أن عدد الجثث التي تم انتشالها في حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمى في مدينة الناصرية وصل إلى 41 جثة.

وقال في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين إن الطاقة السريرية لمركز عزل المصابين بفيروس كورونا تبلغ 100 سرير وعدد الراقدين 63 مصابا بكورونا قبل لحظة اندلاع الحريق، مشيرا إلى أن عدد الجثث التي تم انتشالها وصل إلى 41 جثة لحد الآن.

وأعلن المدير العام لدائرة الدفاع المدني في العراق اللواء كاظم بوهان أن قوات الدفاع المدني استعانت بفرق الدفاع المدني في محافظتي المثنى وواسط للمشاركة في إخماد النيران التي اندلعت في مركز عزل المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين التعليمي.

وقال مدير الدفاع المدني في تصريحات صحفية إن فرق الدفاع المدني تمكنت من احتواء الحريق وتواصل عمليات إخماد النيران.

وأعلنت السلطات المحلية في محافظة ذي قار حالة الإنذار القصوى لمواجهة تداعيات الحريق الهائل في مستشفى الحسين التعليمى.

وذكر شهود أن عدد الضحايا ربما يرتفع إلى 60 شخصا وكذا المصابين بحالات اختناق بعد إخماد النيران بشكل كامل والشروع بعمليات البحث عن الضحايا تحت ركام الحريق.

كان شهود عيان قد ذكروا أن 36 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون جراء اندلاع الحريق داخل مستشفى الإمام الحسين التعليمي.

وأوضح الشهود أن النيران اندلعت اليوم في المستشفى جراء انفجار أسطوانة أوكسجين، مما تسبب بارتفاع النيران التي التهمت أجزاء من مركز العزل حيث سارعت الأجهزة الأمنية والطبية إلى إنقاذ الراقدين فيما لايزال آخرون محاصرين بسبب شدة النيران.

كان الحريق الذي اندلع في شهر أبريل الماضي في مستشفى ابن الخطب ببغداد لعزل مصابي كورونا،أسفر عن وفاة 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين، بحسب وزارة الداخلية العراقية.

كما أغلقت متاجر ماسمارت هولدينجز التابعة لشركة والمارت، وكذلك عمالقة الاتصالات الهاتفية "فوداكوم" و"ام ان تي" جروب فروعها، بينما تدير الشركة الأخيرة مركز الاتصالات الرئيسي بأقل عدد ممكن، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

كما أغلقت الصيدليات في كوازولو ناتال مما تسبب في عرقلة إجراء الاختبارات الخاصة بكوفيد-19 وإعطاء اللقاحات.

واغلقت المتاجر الصغيرة في وسط مدينة جوهانسبرج مع تجول مرتكبي أعمال السلب والنهب في شوارع المدينة.

وبدأت قوة الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا عمليات ما قبل الانتشار بعد طلب من الهيكل التشغيلي والاستخباراتي الوطني المشترك لمساعدة أجهزة فرض القانون المنتشرة في إقليم جاوتينج وكوازولو ناتال على مواجهة أعمال الشغب.

ويأتي نشر قوة الدفاع الوطني لأفرادها بهدف توفير السلامة وبيئة عمل آمنة لأفراد الشرطة وأجهزة فرض القانون الأخرى.

كانت المحكمة الدستورية قضت الأسبوع الماضي بسجن زوما 15 شهرا لعدم امتثاله لإخطارات المثول أمام جهات تحقيق. ويتعين عليه أن يرد على لجنة تحقيق بشأن عدد من اتهامات بالفساد خلال فترة حكمه بين عامي 2009 و2018.

وفي مناسبات عدة، شكك زوما في شرعية اللجنة، وشدد على أنه يفضل الذهاب إلى السجن بدلا من أن يمثل أمامها.

ويوجد زوما الآن في مركز "إيستكورت" التأهيلي في كوازولو ناتال. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في طلبه بإلغاء الحكم بسجنه، وهي عملية لا يتضمنها قرار المحكمة الدستورية.