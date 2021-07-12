الدفاع المدني العراقي يسيطر على حريق مستشفى للعزل في ذي قار

بغداد - (د ب أ)

أعلن المدير العام لدائرة الدفاع المدني في العراق اللواء كاظم بوهان مساء اليوم الإثنين أن قوات الدفاع المدني استعانت بفرق الدفاع المدني في محافظتي المثنى وواسط، للمشاركة في إخماد النيران التي اندلعت في مركز عزل المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين التعليمي بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي بغداد.

وقال مدير الدفاع المدني في تصريحات صحفية إن فرق الدفاع المدني تمكنت من احتواء الحريق وتواصل عمليات إخماد النيران.

وأعلنت السلطات المحلية في محافظة ذي قار حالة الإنذار القصوى لمواجهة تداعيات الحريق الهائل في مستشفى الحسين التعليمى.

وذكر شهود أن عدد الضحايا ربما يرتفع إلى 60 شخصا وكذا المصابين بحالات اختناق بعد إخماد النيران بشكل كامل والشروع بعمليات البحث عن الضحايا تحت ركام الحريق.

كان شهود عيان قد ذكروا أن 36 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون جراء اندلاع الحريق داخل مستشفى الإمام الحسين التعليمي.

وأوضح الشهود أن النيران اندلعت اليوم في المستشفى جراء انفجار أسطوانة أوكسجين، مما تسبب بارتفاع النيران التي التهمت أجزاء من مركز العزل حيث سارعت الأجهزة الأمنية والطبية إلى إنقاذ الراقدين فيما لايزال آخرون محاصرين بسبب شدة النيران.