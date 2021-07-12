بوتين يتهم الرئيس الأوكراني بالكذب بشأن الصراع في شرق بلاده

موسكو - (د ب أ)

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالكذب بشأن الصراع في شرق أوكرانيا، وذلك في مقال نشر اليوم الاثنين.

وكتب بوتين في المقال الذي نشره الكرملين بشأن "الوحدة التاريخية للروس والأوكرانيين" إن زيلينسكي وصل إلى منصبه في عام 2019 بتعهد انتخابي لتحقيق السلام في المنطقة المتنازع عليها "واتضح أن هذه الوعود مجرد أكاذيب".

وتم نشر المقال باللغة الأوكرانية، في اليوم الذي يعقد فيه زيلينسكي محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين.

وفي المقال يدافع بوتين عن النظرية- التي يعارضها زيلينسكي- وهي أن الروس والأكرانيين هم شعب واحد.