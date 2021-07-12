Masrawy logo white

بوتين يتهم الرئيس الأوكراني بالكذب بشأن الصراع في شرق بلاده

10:51 م الإثنين 12 يوليه 2021
بوتين يتهم الرئيس الأوكراني بالكذب بشأن الصراع في شرق بلاده

فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ)

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالكذب بشأن الصراع في شرق أوكرانيا، وذلك في مقال نشر اليوم الاثنين.

وكتب بوتين في المقال الذي نشره الكرملين بشأن "الوحدة التاريخية للروس والأوكرانيين" إن زيلينسكي وصل إلى منصبه في عام 2019 بتعهد انتخابي لتحقيق السلام في المنطقة المتنازع عليها "واتضح أن هذه الوعود مجرد أكاذيب".

وتم نشر المقال باللغة الأوكرانية، في اليوم الذي يعقد فيه زيلينسكي محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين.

وفي المقال يدافع بوتين عن النظرية- التي يعارضها زيلينسكي- وهي أن الروس والأكرانيين هم شعب واحد.

فلاديمير بوتين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا

الخبر التالى:

محلل روسي لمصراوي: لن يكون هناك دور فعال لموسكو في قضية سد النهضة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
117

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

656

متعافون اليوم

283102

إجمالي الإصابات

16396

إجمالي الوفيات

218412

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا