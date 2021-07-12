مصدر أمني عراقي: العشرات محاصرون داخل مستشفى للعزل جراء اندلاع حريق (فيديو)
وكالات:
ذكر مصدر أمني عراقي، أن العشرات من المصابين في حريق مستشفى للعزل ما زالوا محاصرين داخل المركز نتيجة الحريق.
وأضاف المصدر في تصريحات لموقع "السومرية نيوز" العراقي، أن فرق الإنقاذ، والدفاع المدني ما زالت مستمرة بالمكافحة في محاولة؛ لإنقاذ المرضى، وإبعاد خطر النيران عنهم.
وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، باندلاع حريق في مركز عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين بمنطقة الناصرية في محافظة ذي قار بالعراق.
وقتل نحو ٣٠ شخصًا في مستشفى للعزل في العراق مساء الاثنين؛ جراء حريق شب داخل المستشفى، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.
وحاصرت النيران مرضى وأشخاصًا داخل مستشفى الحسين في الناصرية بالعراق، فيما تواصل قوات الدفاع المدني إخماد الحريق وانتشال الجثث.
وتدخل العشرات من سكان المنطقة؛ لإنقاذ المرضى وانتشال الجثامين.
فاجعة ابن الخطيب تتكرر في #الناصرية
البلد الوحيد في العالم اللي يطب المريض للمستشفى حتى يتعالج يطلع مفحم. pic.twitter.com/t4fTpPelmC
— هشام علي / husham ali (@husham_ali1) July 12, 2021
جانب آخر من الحريق في مُستشفى الحُسين في #الناصرية #ذي_قار pic.twitter.com/2XLZfwQx9z
— عبدالعزيز. (@azo20z1) July 12, 2021
فاجعة جديدة مؤلمة، حريق في مستشفى الإمام الحسين (ع) وسط الناصرية..
صحة ذي قار: 20 حالة وفاة و5 جرحى على الأقل في الحريق الذي اندلع في عزل المصابين بفيروس كورونا. pic.twitter.com/s4IZB6iOrB
— الخوة العراقية (@iraqbrother) July 12, 2021
#ذي_قار 💔🔥#الناصرية pic.twitter.com/PECJOctyLN
— Muqtada MJ🇮🇶 (@MuqtadaMJ) July 12, 2021
صور حصرية الآن من داخل مستشفى الحسين التعليمي في #الناصرية
- مصدر
ارتفاع عدد شهداء حريق مستشفى الإمام الحسين في ذي قار إلى أكثر من ٣٣ شهيدًا، وعشرات المصابين بعضهم بحالة حرجة. pic.twitter.com/usEwZ4OvUA
— أسامة | osama (@bk_3m) July 12, 2021
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان