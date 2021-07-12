مصرع ٣٠ شخصًا في حريق بمستشفى للعزل في العراق (فيديو)

وكالات

لقى نحو ٣٠ شخصًا مصرهم في مستشفى للعزل في العراق مساء الاثنين، جراء حريق شب داخل المستشفى حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

وحاصرت النيران مرضى وأشخاص داخل مستشفى الحسين في الناصرية بالعراق، فيما تواصل قوات الدفاع المدني إخماد الحريق وانتشال الجثث.

وتدخل العشرات من سكان المنطقة لإنقاذ المرضى وانتشال الجثامين.