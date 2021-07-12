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مصرع ٣٠ شخصًا في حريق بمستشفى للعزل في العراق (فيديو)

10:30 م الإثنين 12 يوليه 2021
مصرع ٣٠ شخصًا في حريق بمستشفى للعزل في العراق (فيديو)

حريق في مركز عزل مصابي كورونا

وكالات

لقى نحو ٣٠ شخصًا مصرهم في مستشفى للعزل في العراق مساء الاثنين، جراء حريق شب داخل المستشفى حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

وحاصرت النيران مرضى وأشخاص داخل مستشفى الحسين في الناصرية بالعراق، فيما تواصل قوات الدفاع المدني إخماد الحريق وانتشال الجثث.

وتدخل العشرات من سكان المنطقة لإنقاذ المرضى وانتشال الجثامين.

العراق مستشفى الحسين اندلاع حريق مستشفي عزل كورونا

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