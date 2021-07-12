مصرع ٣٠ شخصًا في حريق بمستشفى للعزل في العراق (فيديو)
وكالات
لقى نحو ٣٠ شخصًا مصرهم في مستشفى للعزل في العراق مساء الاثنين، جراء حريق شب داخل المستشفى حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.
وحاصرت النيران مرضى وأشخاص داخل مستشفى الحسين في الناصرية بالعراق، فيما تواصل قوات الدفاع المدني إخماد الحريق وانتشال الجثث.
وتدخل العشرات من سكان المنطقة لإنقاذ المرضى وانتشال الجثامين.
جانب اخر من الحريق في مُستشفى الحُسين في #الناصرية #ذي_قار pic.twitter.com/2XLZfwQx9z— عبدالعزيز. (@azo20z1) July 12, 2021
فاجعة جديدة مؤلمة، حريق في مستشفى الامام الحسين (ع) وسط الناصرية..— الخوة العراقية (@iraqbrother) July 12, 2021
صحة ذي قار: 20 حالة وفاة و5 جرحى على الاقل في الحريق الذي اندلع في عزل المصابين بفيروس كورونا. pic.twitter.com/s4IZB6iOrB
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