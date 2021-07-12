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هيئة صحية أمريكية: لقاح "جونسون" له آثار جانبية على الجهاز المناعي

10:12 م الإثنين 12 يوليه 2021
هيئة صحية أمريكية: لقاح "جونسون" له آثار جانبية على الجهاز المناعي

لقاح جونسون

واشنطن - (د ب أ)

ذكر مسؤلو الصحة الأمريكيون أنهم يراقبون الآن تقارير عن حدوث اضطراب نادر في الجهاز المناعي لدى بعض الأشخاص ممن تلقوا لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان اليوم الاثنين إن البيانات عن الآثار الجانبية تشير إلى وجود "خطر محتمل صغير" للإصابة بمتلازمة جوليان باري، وهي حالة نادرة يهاجم فيها الجهاز المناعي الأعصاب.

وأضافت المراكز أن هناك 100 بلاغًا مبدئيًا عن الإصابة بالمتلازمة من بين نحو 8ر12 مليون جرعة لقاح.

وتم رصد أغلب الحالات لدى رجال تزيد أعمارهم على 50 عاما وذلك بعد نحو أسبوعين من تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه سيتم مناقشة المسألة خلال اجتماع مزمع للجنة الاستشارية للقاحات.

وأضافت المراكز أن خطر التعرض لآثار جانبية جراء اللقاحات المضادة لمرض كوفيد يظل بعيدًا وأنه ينصح أن من يبلغ من العمر 12 عامًا فأكثر عليه بتلقي اللقاح.

لقاح جونسون الجهاز المناعي فيروس كورونا لقاح جونسون آند جونسون

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